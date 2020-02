Peter Rasmussen stopper som direktør

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune skal henover foråret i gang med at kigge sig omkring efter en ny velfærdsdirektør.

Efter godt 10 år som chef i Mariagerfjord Kommune har den nuværende velfærdsdirektør Peter Møller Rasmussen meddelt, at han ønsker at gå på pension med udgangen af juli

Peter Møller Rasmussen blev oprindeligt ansat som skolechef.

Store udfordringer i jobbet

Fem år senere blev han udnævnt som direktør for børn og familieområdet, og siden har han desuden fået det overordnede ansvar for kommunens handicap-, ældre- og sundhedsområde.

Borgmester Mogens Jespersen (V) har været glad for de mange års tætte samarbejde med Peter Møller Rasmussen.

- Peter blev skolechef hos os, da jeg var ny formand for børne- og familieudvalget, og vores første opgave var at lave en ny skolestruktur, hvor vi nedlagde syv folkeskoler.

- Det var en ordentlig mundfuld, hvor Peter og jeg blev sat på prøve i haller og forsamlingshuse, medgiver Mogens Jespersen.

Ambitiøs og vidende

- Siden kom folkeskolereformen, som også var en kolossal udfordring.

- I begge sammenhænge satte jeg virkelig stor pris på Peters assistance og rådgivning, roser borgmesteren.

Generelt har han kun godt at sige om samarbejdet med velfærdsdirektøren.

- Peter er ambitiøs og meget vidende, og så har han en fantastisk evne til at løfte sig op i helikopteren og se de store perspektiver i en sag.

- Det er noget, jeg som politiker og borgmester sætter stor pris på, fremhæver Mogens Jespersen.

Peter Møller Rasmussen har stået i spidsen for kommunens velfærdsområder i en periode, hvor sundhedsområdet er blevet en meget større del af kommunens ansvarsområde, og hvor der er kommet flere plejekrævende ældre.

Borgerne skal involveres

I den forbindelse har han stået i spidsen for den filosofi, at borgerne i langt højere grad skal inddrages og involveres.

Ikke desto mindre mener han, at det snart er tid til at takke af.

- Jeg blev ramt af kræft for nogle år siden, og selvom jeg nu er helt rask, har det givet mig stof til eftertanke.

- Jeg kan se tilbage på et langt, travlt, udfordrende og meningsfuldt arbejdsliv.

- Derfor synes jeg, at det er naturligt at stoppe, når min kontrakt med Mariagerfjord Kommune udløber her til sommer, siger Peter Møller Rasmussen, som nu med forventning ser frem til pensionisttilværelsen.

Ny direktør til august

- Jeg er glad for mit job, og jeg kommer til at savne mine mange gode kolleger og samarbejdspartnere, men arbejdet er ikke alt.

- Jeg glæder mig til at få mere tid til at dyrke andre fritidsinteresser og nyde livet, slutter Peter Møller Rasmussen, der i øvrigt blev uddannet som lærer i 1981.

Før han kom til Mariagerfjord Kommune, arbejdede han blandt andet skoleleder på Thorning Skole i tidligere Kjellerup Kommune og skoleleder på Virring Skole i Skanderborg Kommune.

Stillingen som velfærdsdirektør bliver opslået i løbet foråret med forventet tiltrædelse 1. august.