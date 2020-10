Penge venter på nye LAG-projekter

Forhandlingerne med EU om en ny pulje til udviklingsstøtte i landdistrikterne er endnu ikke helt på plads, men det lader LAG Himmerland sig ikke distrahere af.

- Vi skal videre, konstaterer LAG-koordinator Anne Odgaard Ritman, og derfor sparker den lokale LAG-organisation nu en ny ansøgningsrunde i gang.

Fristen for at søge er fastsat til tirsdag 12. januar, og i alt forventer LAG Himmerland i 2021 at få en pulje på cirka ca. 2,5 mio. kr. at disponere over - fordelt over to ansøgningsrunder.

Projekterne, som der gives tilskud til, skal enten medvirke til at skabe bedre levevilkår og nye aktiviteter for foreninger og borgere i Rebild eller Mariagerfjord Kommune. Eller de skal skabe nye lokale arbejdspladser, etablere nye virksomheder eller udvikle allerede igangværende virksomheder i Rebild eller Mariagerfjord Kommune.

Endelig kan LAG også støtte projekter, der skaber ”Bæredygtig udvikling og Grøn omstilling”.

Helt grundlæggende skal ansøgninger til LAG-midlerne have et budget på mindst 100.000 kr., hvortil der kan ansøges om støtte til max 50 pct. af udgifterne.

Og det er en fordel, at ansøgerne på forhånd har fundet en god del af medfinansieringen til projektet, så det efterfølgende kan realiseres som ansøgt, pointeres dét.

Nærmere oplysninger om LAG-puljen, ansøgningsproceduren mv. kan fås hos LAG-koordinator Anne Odgaard Ritman. Al ansøgning foregår online – via hjemmesiden http://www.lag-himmerland.dk/Tilskud.aspx