Penge til vikingecenter, ræs og padel-tennis

En før-julegave til en værdi af en halv mio.

Det var, hvad der dumpede ned i Vikingecenter Fyrkats turban, da Jutlander Banks store velgørende fond, Jutlander Fonden Hobro, i december foretog årets sidste udlodning af fondsmidler.

I alt blev der i denne omgang uddelt godt 1,5 millioner kroner til 15 spændende projekter.

Den mindste donation på 12.000 kr. gik til Terndrup-Blenstrup-Bælum Seniorer.

Blandt de større donationer var - udover donationen på 500.000 kr. til Vikingecenter Fyrkat en donation på 352.000 kr. til Motorsport Nordjylland, Tom K Karting Arena og Nysum banen, og en donation på 200.000 kr. til etablering af padel-baner i Hobro Tennisklub.

Helt nøjagtig blev der i denne ombæring uddelt 1.579.000 kr., og det bringer årets samlede udlodning op på 8.430.872 kr.

- På trods af covid-19 og en delvis nedlukning af foreningslivet modtog vi alligevel 24 ansøgninger til vores decembermøde.

- Det er næsten det antal, vi plejer at modtage til mødet lige før jul, og med i bunken var flere utroligt spændende projekter, som vi er rigtig glade for, at vi kan hjælpe i gang og være med til at støtte, fremhæver formand for Jutlander Fonden Hobro, Poul Søndberg.

Udover de allerede nævnte beløbsmodtagere blev følgende foreninger og projekter tilgodeset med penge her op mod jul:

Terndrup Idrætscenter, 25.000 kr, Bramslev Vandskiklub, 25.000 kr., Oue Borgerforening, 20.000 kr., Sportsrideklubben Mariagerfjord, 75.000 kr., Biecentret, 50.000 kr., Valsgaard Hallen, 40.000 kr., Nørager Fitness, 75.000 kr., Vive Bådelaug, 65.000 kr., Kongsdal Bådelaug, 40.000 kr., Hadsund Sejlklub, 50.000 kr. og Ryttergaarden Ravnkilde, 50.000 kr.

Fondens næste uddelingsmøde holdes kort ind i februar måned.

- Vi har allerede modtaget den første ansøgning til dette møde, og vi håber på, at rigtig mange foreninger har projekter de gerne vil søge støtte til.

- Også selvom - eller måske netop fordi - foreningslivet i øjeblikket er hårdt ramt af Covid-19, siger Poul Søndberg.