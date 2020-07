Penge til sjovere sommer

Mange børn og unge har haft det svært under coronakrisen. De har savnet de sociale fællesskaber i skolen og foreningslivet, og nogle er tilmed sakket agterud rent fagligt, og blandt andet på den baggrund har et bredt flertal i Folketinget vedtaget at øremærke 200 millioner kroner til aktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie.

Mariagerfjord Kommunes andel er på 1,4 millioner kroner, og det vækker glæde hos Jane Grøn, der er formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg.

- Det er dejligt, at sommerpakken giver os mulighed for at sætte ekstra turbo på vores sommeraktiviteter for børn og unge.

- Ungdomsskolen og bibliotekerne er allerede i fuld gang med at planlægge aktiviteter og tilbud i samarbejde med foreninger og institutioner, og desuden har vi afsat en pulje på 150.000 kroner, så foreninger kan søge tilskud, siger Jane Grøn.

Mange foreninger har allerede meldt sig på banen.

Blandt andet laver IK Rosendal en fodboldcamp, gymnastikken tilbyder sommergymnastik, og Red Barnet arrangerer en tur på fjorden for børn og deres familier.

Derudover rykker ungdomsskolen ud med en campingvogn og tænder op i grillen for at tilbyde et positivt fællesskab for unge, der måske ikke har de store sommerplaner.

I forbindelse med campingvognens besøg vil der være street shows og workshops med bmx i forskellige byer, og desuden holder en række ungdomsklubber ekstraordinært sommeråbent, og ungdomsskolens hurtige RIB-båd vil suse rundt på fjorden.

Kommunens svømmehaller holder også ekstraordinært åbent med fri entre for børn og unge op til 17 år.

Mariagerfjord Bibliotekerne og Rollespilsakademiet laver spionakademi i form af et sjovt og actionfyldt rollespil, hvor deltagere blandt andet bliver trænet i flyvefærdigheder, spionage og skydetræning med ufarlige NERF-guns.

I Hadsund Kulturcenter bringer Sebastian Klein og Vicky Knudsen børnene igennem en hæsblæsende fortælling om den fortryllende natur, vi har lige uden for døren, og på skoleområdet er man lige på trapperne med aktiviteter og tilbud, der skal hjælpe eleverne med at lukke de faglige huller, der kan være opstået som følge af skolelukningen.

På kommunens hjemmeside kan børn og voksne finde et samlet overblik over sommeraktiviteterne, som er finansieret af Folketingets sommerpakke.

Er man som forening interesseret i at byde ind er sidste frist 7. juli.