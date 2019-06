Penge til nye bolde

SKØRPING: Skørping Petanqueklub har i foråret søgt Fonden for Sparekassen Himmerland om tilskud til køb af nye læderbolde, og forleden mødte Benny Winther Jensen fra Jutlander Bank i Skørping op midt i petanquespillet med et gavebevis på 2000 kr.

- Det glæder os, at fonden vil støtte med det flotte beløb. I vinterhalvåret spiller vi indendørs, og her spilles der med læderbolde. Mange af de bolde, vi har nu, er ikke for gode, uens i størrelse og mere eller mindre skæve, så de 2000 kr. falder på et tørt sted, siger formand Finn Nielsen

- Vi skal bruge fire sæt bolde hver gang, og ét sæt bolde a 12 stk. koster over 2500 kr. Når vi nu får købt nye bolde, er vi oppe på at have tre sæt i bedste kvalitet.

Ved kaffebordet fortalte Benny Winther Jensen om Fonden og dens uddelingspolitik, og de 23 tilstedeværende petanquespillere kvitterede med tak og en klapsalve.