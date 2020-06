Penge til hurtigere internet

Regeringen har nu igen åbnet for bredbåndspuljen og bevilget 100 millioner kroner til at husstande med en internethastighed under 10 mbit. kan få forbedret deres situation.

Puljen er målrettet projekter i landzone og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til at få hurtigere bredbånd på kommercielle vilkår.

- Danmark har generelt en god bredbåndsdækning, men i Mariagerfjord kommune halter det fortsat, siger kommunens konsulent på området Jens Lykke i en pressemeddelelse.

Teleudbyderne har godt i gang i en række kommercielle projekter, men pt. er der fortsat ca. 2500 husstande i kommunen, der ikke har adgang til den digitale motorvej.

- Denne restgruppe kan vi hjælpe med bredbåndspuljen, fortsætter han. De seneste år har vi haft held til at få gennemført en række projekter via de tidligere puljer bl.a. i Brøndum, Kjellerup, Vive og Helberskov, men der er fortsat basis for en masse nye projekter. Kommunen er behjælpelig med bistand til de initiativgrupper, som er forudsætningen for tilskud. Typisk skal borgerne danne interessenetværk på 20-50 tilskudsberettigede husstande.

Borgerne skal selv medfinansiere med min. 4.000 kr. pr. husstand, og kommunen har valgt, at støtte projekterne med 2.000 kr. pr. adresse. Desuden står kommunens konsulent til rådighed for at hjælpe projektgrupperne.

Energistyrelsen har udarbejdet et kort, hvor alle kan se om man er berettiget til støtte. Kortet forefindes på www.bredbaandspulje.ens.dk.

På kommunens og Energistyrelsens hjemmeside kan man orientere sig yderligere i spillereglerne. Initiativgrupperne skal have samlet tilstrækkelig lokal opbakning senest 21.september, hvorefter bredbåndsudbyderne har nogle uger til at give bud på opgaven.

I samarbejde med Energistyrelsen holdes der informationsmøde på Det Maritime Kulturcenter i Hobro onsdag 24. juni kl. 16-18. Tilmelding til mødet skal sendes til tele@ens.dk senest dagen forinden.