Penge til en aktiv ”rumleplads”

ROLD: Rold Bylaug har modtaget 10.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland. Pengene skal bruges som tilskud til etablering af skur og indkøb af traktor til vedligeholdelse af ”Rold Røvernes Rumleplads” i Rold, der består af en sportsplads, et grillhus, et aktivitetshus, en legeplads med tarzanbane, gynger og glidebane.

Rold Bylaug står således selv for at holde pladsen kørende uden økonomisk tilskud fra kommunen, bortset fra at kommunen slår græs på de store arealer 32 gange om året, mens bylauget selv slår cirka 3.000 kvadratmeter græs om ugen. Derfor er en traktor tiltrængt!

Pladsen benyttes af mellem 3.000 og 5.000 om året til forskellige fester, Skt. Hans festen og andre hyggelige stunder i grillhuset, ligesom mange lejer aktivitetshuset. De unge bruger pladsen til boldspil, og forskellige institutioner, børnehaver m.v. er meget glade for at komme på pladsen. Desuden spilles der også krolf på pladsen.