Parterapeut: Lad ikke corona-frygt skade dit parforhold

HIMMERLAND: Måske har du bemærket, at du i disse coronadage lettere end normalt bliver frustreret over din partner eller dine børn?

At du hurtigere, end du plejer, ryger op i det røde felt?

Eller at du og din partner ender i konflikter og skænderier, som I normalt ikke gør?

Hvis det er tilfældet for dig, så kan det hænge sammen med frygten for alt det, som sker omkring os lige nu, mener parterapeut Christiane Meulengracht.

Corona-stress

- Coronavirus har fået os til at rykke tættere fysisk sammen med vores børn og partner.

Det kan for mange opleves som en stressfaktor, fordi vi ikke får de pusterum, vi er vant til, når vi eksempelvis er på arbejde, i sportsklubben eller blandt venner.

Derudover skaber usikkerheden i forhold til alt det, som sker omkring om os.

En ekstra stressfaktor, som ligeledes kan være katalysator for konflikter i parforholdet, anfører Christiane Meulengracht.

- Mange er i disse dage bekymrede for deres jobsituation, indtægt og for familiemedlemmer.

Frygt

Bliver den frygt dominerende, så går nervesystemet i alarmberedskab.

- Og vi mister hurtigt det overskud, vi normalt besidder.

Det kan medføre, at vi - selvom vi ikke ønsker det - vrisser af vores børn og partner, og at vi stiller urimelige krav.

- Generelt er vi sværere at omgås, påpeger parterapeuten.

Har du i forvejen knas i parforholdet, er der stor risiko for, at problemerne kommer op til overfladen i netop denne periode, uddyber Christiane Meulengracht.

Men ifølge parterapeuten behøver coronaperioden ikke at ende med flere konflikter end normalt - faktisk tværtimod:

- Når vi er så meget sammen og tilmed er påvirket af ydre omstændigheder, vi ikke er herre over eller har en løsning på, er det meget vigtigt, at vi er tydelige i vores kommunikation med hinanden.

Bliv på egen banehalvdel

- Bliv på egen banehalvdel og fortæl din partner, hvordan du har det, og hvad du har brug for.

- Vær samtidig nysgerrig på, hvad din partner tænker, føler og har brug for, siger Christiane Meulengracht.

- Den gode nyhed er, at man med daglige partjek, hvor man er nysgerrige på hinanden, vil åbne op for en samhørighed, som styrker parforholdet nu og på langt sigt, opmuntrer Christiane Meulengracht.

Hun giver disse fem råd til jer, der vil arbejde på at styrke parforhold og kommunikation, mens coronavirus holder os hjemme.

Ting du ikke er herre over

Accepter, at der lige nu er en masse ting, du ikke er herre over, og ret derfor dit fokus på det, du kan gøre noget ved:

Nemlig dét at tage ansvar for din adfærd i parforholdet og din udelte opmærksomhed til dine kære.

Mind dig selv om, at det netop nu er tid til at være taknemmelig over det, du har.

Frem for at være frustreret over det, du ikke har eller ikke kan få i en periode.

Anerkend og slut fred med de følelser, du oplever i disse dage.

Kommuniker dine behov og vær nysgerrig på din partner.

Adskil arbejde og privatliv også selvom du arbejder hjemme.