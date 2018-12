Pænt salg af to nye historiske bøger

BRORSTRUP/HAVERSLEV: I begyndelsen af oktober udgav Brorstrup Haverslev Lokalhistoriske Forening to sammenhængende lokalhistoriske bind om Haverslev By og Sogn.

Ved receptionen for nylig solgte man de første 80 sæt af bøgerne, og siden er salget gået fint.

- Indtil nu har vi solgt lidt over 150 sæt af bøgerne. Op mod jul forventer vi, at der vil havne nogle sæt under juletræerne.

- Håbet er at nå 200 sæt inden det nye år, fortæller bestyrelsesformand Per Poulsen.

Sammenlagt 1000 sider

Sammen med bestyrelsesmedlem og arkivleder samt tovholder Lise Sørensen har han stået for at layoute de to lokalhistoriske bøger, der er på sammenlagt knap 1000 sider.

Bøgerne kan købes hos Haverslev El samt hver onsdag eftermiddag i det lokalhistoriske arkiv indrettet i Medborgerhuset i Søndergade i Haverslev, hvor der er åbent hus for alle.

Prisen er 200 kroner stykket. De to bind er hver trykt i et oplag på 500.