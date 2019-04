Påskeudstilling hos Vildmoseporten

LILLE VILDMOSE: Udstillingen åbnes af folketingsmedlem Marianne Jelved og musik af jagthornsblæserne fra Aabybro, der spiller vellydende melodier på scenen i den gamle flotte trælade.

I år afholder Vildmoseporten sin traditionsrige Påskeudstilling for 14. gang med 14 dygtige kunstnere fra det nordjyske område på skærtorsdag og langfredag.

Fra den spæde start i 2006 med 8 kunstnere, er der nu blevet tradition for, at vi har 14 kunstnere, der udstiller fra mange forskellige kunstgrene og udstillingen åbnes hvert år med en person, der er kendt i lokalområdet.

I år bliver udstillingen åbnet af folketingsmedlem, Marianne Bruus Jelved, politiker, der har været medlem af Folketinget siden 1987.

14 dygtige udstillere udstiller deres produktioner og der er god plads til at gå rundt og beundre deres flotte stande. Kunstnerne befinder sig godt i den opvarmede bygning og mange får sig en hyggelig snak både med de besøgende og de andre udstillere.

Tilbage fra tidligere års udstillere har vi Lotte Krage, der udstiller sine flotte unikke smykker og Annelise Pedersbæk med sine flotte håndarbejder spændende fra pileflet til taskefremstilling ligesom Eva Holberg fra Klokkerholm præsenterer sine flotte hjemmevævede ting

Træarbejde er repræsenteret med 2 kunstnere, nemlig Erik Sørensen fra Hjørring, der laver smukke arbejder i træ og corion, medens Vera og Bjarne Agger fremstiller meget flotte fuglehuse.

Ulla Luther Sørensen debuterer med flotte keramiske værker, ligesom Lone Høy fremstiller de flotteste ting i glas, som evt. kan bruges til udsmykning i haven. Fra Klokkerholm kommer desuden Elsebeth Aastrup med spændende keramiske værker.

Som repræsentanter for tekstilkunsten har vi Mariann Lykke fra Skagen med spændende kreationer og Anna Mette Andersen fra Manne, der arbejder med eco print, hvilket betyder ”naturens print”. Hun bruger nemlig naturens blade til at give aftryk.

På udstillingen er malerkunsten repræsenteret med 3 spændende kunstnere, Viggo Noe, Bjarne Nielsen og Jette Crandal og stenkunstneren Mogens Nielsen kommer med sine flotte arbejder i sten.

Det er en salgsudstilling, så der er god mulighed for at få et kunstværk med hjem