På svampetur med turistforening

REBILD: Svampe smager dejligt - men mange er utvivlsomt forsigtige med at indsamle dem i naturen. Af frygt for at der skulle slippe en giftig svamp med i kurven.

Torsdag 19. september kan alle med sindsro gå på svampejagt, når Rebild Turistforening inviterer på svampetur ved Grøndalen med naturvejleder Søren Risborg som guide.

Søren Risborg har stor erfaring med svampe og vil på turen udpege de gode spisesvampe, mens fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen fortæller om skoven og træerne.

Turen udgår fra skovbrynet, hvor Rebild Skovhusevej fortsætter ind i Rold Skov.

Efter turen vil Mr. Tang Naturskolen Rold Skov tilberede svampesuppe af de indsamlede svampe.

Prisen for hele herligheden - incl. svampesuppe - er 50 kr. for medlemmer af turistforeningen og 75 kr. for andre.

Sidste frist for tilmelding er mandag ved middagstid. Selve svampeturen vil være cirka 3,5 km. lang og egner sig ikke for gangbesværede.