På Støvring gymnasium trives de ordblinde

Kan man være ordblind og gå på gymnasiet? Kan man som ordblind begå sig i tunge, faglige miljøer?

”Selvfølgelig, ja!” lyder svaret fra de ordblinde elever på Støvring Gymnasium. Det handler om at få den rette støtte og vejledning og om at kende til de mange muligheder for hjælpeprogrammer og redskaber, som findes. Og så selvfølgelig om at have en stor portion lyst og vilje.

En af de elever, der virkelig må siges at have gåpåmod, er 1.g-elev Kristian Skjødsholm.

Knap havde han sat sine ben på gymnasiet tilbage i august, før de gode ideer og tiltag væltede ud af hovedet på ham.

Kristian brugte sidste skoleår på ordblindeefterskolen i Farsø, og det lærte ham en vigtig lektie: ”Et godt fællesskab vil kunne styrke én rigtig meget i hverdagen”. Han greb derfor fat i skolens læsevejleder Tina Olesen, og har nu oprettet Facebook-gruppen ”Ordblinde på Støvring Gymnasium”. Derudover har han også været initiativtager til et indledende netværksmøde for skolens ordblinde elever, så de derigennem kan lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange og på sigt kan udveksle oplevelser og erfaringer.

Der er begyndt ikke færre end 15 ordblinde elever i 1.g i år, fortæller læsevejleder Tina Olesen. Nogle af eleverne har kendt til diagnosen siden 6. eller 7.-klasse, mens andre netop er blevet testet ved skolestart, og først nu skal til at forholde sig til denne, nye viden.

Et netværk, hvor eleverne kan sparre med hinanden og støtte hinanden, er derfor en oplagt idé, ifølge hende.

Tina Olesen fortæller videre, at der helt gennemsnitligt i alle gymnasieklasser sidder omkring seks-syv elever med læse-/staveudfordringer i form af langsom læsehastighed eller besvær med at læse og lære nye ord. Det er klart, at det giver en del udfordringer for en elev i gymnasiet, hvor formålet netop er at indoptage ny viden.

På Støvring Gymnasium, såvel som i gymnasiet generelt, gør man dog en stor indsats for at støtte de ordblinde. Eksempelvis stiller skolen SPS-timer til rådighed for eleverne, hvilket vil sige, at de kan få ekstra tid og hjælp til afleveringer og lektier i de forskellige fag.

Både Nicoline Nielsen Grøn og Mie Hanna Jensen fra 3.g fortæller, at de har været meget glade for denne mulighed, specielt i 1.g og 2.g.

Derudover fortæller de, at der efterhånden findes mange forskellige hjælpemidler, som gør gymnasiehverdagen mere overskuelig for ordblinde. Eksempelvis kan man via Chrome-tilføjelsen ”Grammateket” få hjælp til at gennemse sin skrevne tekst for fejl. Samtidig med at fejlen påpeges vises en forklaringsboks, som uddyber fejlen og hjælper med forslag til rettelser. Støvring Gymnasium har desuden købt adgang for alle sine elever til programmet ”AppWriter”, som via diverse digitale platforme kan læse en hvilken som helst tekst højt. Det er en stor hjælp for de ordblinde, forklarer Mie, som specielt brugte oplæsningsværktøjer rigtig meget i 2.g, og særligt i engelsk.

Der er således rigtig mange initiativer og netværksmuligheder på Støvring Gymnasium, og det har gjort eleverne trygge i undervisningen og klar til de udfordringer, som gymnasiet stiller dem. Det bliver især klart, når samtalen falder på den forestående store, skriftlige opgave SRP’en i 3.g.

Her svarer Nicoline afslappet: ”Jeg stresser ikke over det. Jeg ved, at jeg hele tiden kan spørge om hjælp”.

Ligeledes er begge 3.g-piger meget rolige omkring fremtiden og forklarer, at de lader interessen styre uddannelsesvalget og ikke ordblindheden.