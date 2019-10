På rejse i ord og billeder

ARDEN: Onsdag 23. oktober er der i Arden Kulturhus mulighed for at komme med på ”En rejse langs Mariager Fjord” i selskab med Per Andersen, Aalborg.

Per Andersen stammer fra den slægt, der blev kendt under navnet Sjællandsslægten, som tilbage i tiden havde sine rødder i Rold.

I sit foredrag vil han bl. a. fortælle om sin drengetid i 1940-50erne, om Visborggård og Havnø og tage tilhørerne med langs fjorden forbi Lovnkær til Helberskov med et stop på Als Odde.

Per Andersen har igennem tiden skrevet flere beretninger, som kan findes i Himmerland Kær og Herred samt i Barn af Himmerland, så det er en dreven forfatter, Arden Lokalhistoriske Forening og Arkiv har indgået aftale med.