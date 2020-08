På prøvetur med Læringslokomotivet

Læringslokomotivet, Rebild Ungdomsskoles intensive læringsforløb, skal i år afholdes for fjerde gang, og de unge, der skal med i år, var torsdag 30. juli inviteret til en “pre-camp”, med formålet: at lære hinanden bedre at kende inden campstart sidst i august.

Læringslokomotivet skulle egentlig allerede være ”kørt fra perronen” i foråret, men så gjorde covid-19 sit indtog, og pludselig måtte hele ansøgningsprocessen gentænkes.

Der var ikke mulighed for at holde et infomøde for de interesserede, og lærerne på skolerne var sendt hjem og var derfor ikke så tæt på eleverne i dagligdagen.

Altsammen har det betydet, at ansøgningsprocessen i denne omgang har været noget mere distanceret end tidligere.

Med stor hjælp fra en række kontaktpersoner ude på skolerne kom ansøgningerne dog i hus, og midt i juni sad 19 nervøse og meget stille unge mennesker sammen med deres forældre klar til opstartsmøde – det var først nu de rigtig fik at vide, hvad de havde meldt sig til.

Heldigvis så hverken unge eller forældre skræmte ud, da de forlod mødet.

Planen herfra var, at de unge først skulle mødes i slutningen af august til før-test og så igen på campen i september.

Pludselig viste der sig dog en ny mulighed, da landets kommuner lige inden sommerferien fik stillet midler til rådighed til øremærkede sommeraktiviteter, der kunne være med til at gøre en forskel for børn og unge med særlige sociale og faglige behov.

Læringslokomotivet i Rebild er netop sådan et forløb, der kombinerer et løft af faglige-, sociale- og personlige kompetencer.

- Og da indflyvningen til læringslokomotivet i år har været anderledes end tidligere grundet covid-19, valgte vi at prioritere, at de unge fik mulighed for at mødes og styrke deres relation inden start på camp.

- Vi håber, at det kan gøre det lettere for de unge, når de skal møde ind på campen 31. august, forklarer ungdomsskoleleder, Jens Skov Jørgensen.

Sjovt og hyggeligt

15 af de kommende læringslokomotiv-deltagere blev derfor en grå torsdag sidst i sommerferien sat af på parkeringspladsen ved Rebild Bakker.

De var stille, men stilheden forsvandt hurtigt, da navnelegene kom i gang.

Da alle efterhånden havde fået styr på navnene, besøgte de Vivi Schnefeld på Rebild Vandrehjem.

De fire uger i september er det nemlig her, de unge skal bo og knokle.

Derefter gik turen mod Skørping.

De unge blev sendt på speeddate med en stak spørgsmål i hånden - og så gik det ellers over stok og sten. De langbenede knejter satte tempoet, mens de unge spurgte hinanden om alt, lige fra hvordan deres værelser ser ud til, hvad der kan gøre dem virkelig glade.

Da de unge bagefter ankom til Ungecenter Øst i Skørping, stod der samarbejde på menuen.

- Må vi ikke godt spise skumfiduserne, lød det fra flere af drengene, da de unge holdvis skulle se, hvem der kunne bygge det højeste tårn af skumfiduser og spaghetti.

Der blev afprøvet forskellige teknikker til at bygge tårn, og flere var rundt for at kigge på de andres tårne.

- De unge fandt allerede på opstartsmødet ud af, at fællesskabet spiller en væsentlig rolle, når de skal være på campen, og derfor var der også indlagt en smagsprøve på samarbejde i løbet af pre-campen, forklarer Sabrina Munk, projektleder for læringslokomotivet.

Efter frokost var der både tid til en omgang rundbold, et slag bordtennis og et slag uno.

- Det har været sjovt…, konkluderer Marie Janum, mens Jacob Wilhjelm tilføjer: Og hyggeligt.

Samme opfattelse har også Sabrina Munk.

- Alt i alt var det en rigtig god dag, og forhåbentlig kan pre-campen være med til at give de unge lidt mere ro på inden campstart.

- Det kan være lidt lettere at møde ind på camp, når man føler, at man ved, hvem de andre er. De er i hvert fald ikke stille mere, konstaterer projektlederen og tilføjer:

- Næste gang de unge skal se hinanden er til før-test - og der er det måske også meget rart, at de allerede nu kender hinanden lidt.

Mere uddybende oplysninger om læringslokomotivet kan findes på hjemmesiden http://rebildungdomsskole.dk/laeringslokomotivet