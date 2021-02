På ”Opdagelsesløb” med Skovløberne Rold

I en tid, hvor vi skal blive hjemme og se så få som muligt, kan man heldigvis stadig ”blive hjemme i sin skov” og gå eller løbe en tur med de nærmeste.

Som hjælp til at komme af sted har løbeklubben, Skovløberne Rold, planlagt et ”Opdagelsesløb”.

Hver uge lægger de en ny udfordring op på deres offentlige Facebook-side, ”Skovløberne Rold”, hvor alle kan gå ind og blive inspireret til løbe/gåruter i Rebild Kommunes skove.

Frem mod 28. februar inviterer Skovløberne Rold alle, som trænger til en mundfuld frisk luft og lidt motion, ud på de små stier, til de mange hyggelige kilder, smukke udsigtspunkter og åbne vidder, som findes i Rebild Kommune.

Alle kan være med på det niveau, hver især løber/går på – og det er ganske gratis og uforpligtende. Du bestemmer selv distance, tempo og tid. Det vigtigste er, at du kommer ud og får nogle skønne oplevelser i naturen samtidig med, at du (måske) lærer området bedre at kende.

- Vi har forsøgt at finde nogle af de spændende seværdigheder og steder, som vores område gemmer på, og som du måske ikke ellers ville finde vej til, lyder det fra Anne Voss fra Skovløberne.

Turene involverer også et frivilligt konkurrence-element. Du kan deltage i konkurrencen ved at gå ind under det aktuelle opslag på Facebook-siden, når du har været af sted, skrive en kommentar og lægge et billede op fra din tur. Et billede pr. deltager pr. uge.

Du behøver ikke gennemføre turene i den aktuelle uge, bare inden Opdagelsesløbets ophør, så er du med i konkurrencen.

Triatland Rebild og Rebildporten sponserer præmier til de mest aktive. Så bare spænd løbe-/gåskoene og kom afsted.

God fornøjelse...