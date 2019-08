På limousinetur i weekenden?

STØVRING: I den kommende weekend skal Cristina Klastrup, stresskonsulent og allergibehandler i Støvring, bruge en limousine til et arrangement for nogle kunder. Cristina har derfor booket en limousine hele weekenden, men da arrangementet kun varer nogle få timer, stiller hun limousinen til rådighed resten af weekenden for en god sag.

På lørdag vil limousinen således holde på torvet i Støvring, hvor man fra klokken 10 til 13 kan få en 10 minutters tur for kun 25 kr. Beløbet går ubeskåret til Diabetesforeningen. Det samme om søndagen, men her foregår det med udgangspunkt fra legepladsen på Kronhjorten 194 i Støvring fra klokken 11 til 13.

- Jeg har limousinen hele weekenden, så det er en god måde at udnytte den og støtte et rigtig godt formål, så jeg håber, at rigtig mange kigger forbi og har lyst til en tur, så jeg kan aflevere et fint beløb til Diabetesforeningen, slutter Cristina.