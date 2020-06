På guidet tur til skovens dybe stille ro

I en række år har begrebet Mindfulness været spændende for mange, der ønskede at arbejde med livet på en anden måde. Det går kort fortalt ud på, at man skal forholde sig til og arbejde med det liv, man har i øjeblikket, men samtidig også gør det på en måde som er venlig mod en selv.

Naturformidler Birgitte Wilsted Simonsen fra OutdoorHimmerland er uddannet instruktør inden for mindfulness, og hun havde en solskinsdag inviteret til guidet gåtur med indlagte mindfulness øvelser.

Deltagerne skulle blandt andet afprøve den øvelse, der hedder kropsscanning, hvor man i løbet af en lille halvtime bliver ledt gennem fokus på de forskellige dele af kroppen. Det lyder måske som en let øvelse, men som Birgitte Wilsted Simonsen efterfølgende fortalte:

- Der er ingen tvivl om, at deltagerne var meget koncentrerede om deres øvelse, og fuldstændig var inde i deres ”egen” verden, hvor de lå med lukkede øjne. Jeg kunne efter øvelsen spørge dem om de havde bemærket de to ryttere, der havde passeret ganske tæt forbi det sted de lå i skoven. Ikke en havde bemærket dem.

På turen går deltagerne en tur rundt i skoven, hvor man blandt andet på nogle strækninger, går i tavshed og med sanserne lytter, ser og føler naturen. En af øvelserne er her, at man skal tænke over hvilket underlag man går på, og hvad det betyder i forhold til ens tanker. Generelt kunne deltagerne konstatere, at indtrykkene bliver meget mere intense, når man koncentrerer sig.

Efter den guidede tur fik deltagerne serveret en sandwich og vand. Snakket gik her blandt andet på, hvorfor det næsten kun er kvinder, der deltager i mindfulness-arrangementerne. Om det skyldes, at mænd generelt er mere skeptiske i forhold til nye tiltag, eller om det er fordi man ikke bryder sig om at ligge midt ude i skoven på et tæppe, kom deltagerne ikke til en konklusion på.

- Kropscanning, stående yoga og naturmeditation på lyde vil man kunne opleve ved kommende mindfulness-ture hen over sommeren. Er man ikke til disse fremmede begreber, så kan man også se det som en anden måde at slappe af på og få ro i kroppen – virkningen er den samme for deltagerne, siger naturformidler Birgitte Wilsted Simonsen, OutdoorHimmerland.