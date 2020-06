På byvandring både i Hobro og Hadsund

HOBRO/HADSUND: I den kommende sommer bliver der ikke bare mulighed for at komme med på guidet byvandring i Hobro - men også i Hadsund.

Det er Nordjyllands Historiske Museum, der organiserer byvandringerne, som der nu igen sælges billetter til, efter at aktiviteten ellers har været sat i stå siden corona-nedlukningen midt i marts.

- Vi havde egentlig planlagt at udbyde byvandringer med færre deltagere - og måske til andre priser.

Men natten til mandag var der pludselig ok til 50 personer, så nu kan vi køre normalt igen.

Hobro

Det vil sige med max. 30 deltagere - og det har vi virkelig glædet os til, siger formidlingschef på Nordjyllands Historiske Museum, Thea Højvang Rasmussen.

I Hobro bliver der mulighed for at vælge imellem en historisk tur på havnen, hvor man hører om dens 200 år lange virke og betydning for byen, og en byvandring i Hobros gader.

Hadsund

Her fortælles blandt andet om den fattige købstad i middelalderen, den økonomiske krise i begyndelsen af 1800-tallet, de voldsomme bybrande i 1812 og 1813 samt industriens indtog sidst i 1800-tallet.

I Hadsund, hvor der ikke tidligere har været arrangeret byvandringer i museums-regi.

Her vil turdeltagerne kunne høre om dengang, Hadsund kun var et færgested, om selve byens fremkomst i 1800-tallet, den kendte fabrik Hornbech, der blev grundlagt i 1898, om broens betydning for området og meget mere.