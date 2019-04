Over 25 elbiler samlet til træf på bytorvet

STØVRING: I forbindelse med Klima Rebild var det forleden lykkedes at samle over 25 forskellige elbiler fra seks forskellige bilmærker på Støvring Bytorv.

15 private elbilsejere viste deres godt brugte og benyttede elbiler frem for alle, der gerne ville vide mere om de reelle ulemper og fordele ved at eje en elbil.

Seks forhandlere kom med de nyeste modeller inden for el- og hybridbiler.

Der var derfor rig mulighed for at blive klogere på teknik, miljø, økonomi og komfort ved det at eje en elbil.

Arrangør Martin Nygaard er ganske stolt:

- Vi mener ikke, at du som privatperson før har haft så god en mulighed for at sammenligne de elbiler, der findes på markedet i dag, og som du kan købe som helt almindelig lønmodtager hos en forhandler. I hvert fald ikke i Nordjylland. Ud over diverse modeller fra Tesla var over halvdelen af elbilerne fra Renault, Nissan, KIA, Hyundai og BMW, fortæller han og kan også oplyse, at elbilsdagen på grund af succesen også gennemføres til næste års Klima Rebild.

Elbilsdagen var arrangeret i samarbejde med den lokale handelsstandsforening, som i anledning af udstillingen holdt sine butikker længere åbent end normalt.