Otte lokalsamfund håber på hurtigere internet

Borgerne i Rebild ved det kun alt for godt: Mange steder i kommunen er bredbåndsforbindelserne stadig under al kritik.

Det er kommunen også opmærksom på.

- I Rebild Kommune vil vi gerne understøtte vores landområder, hvor mange er udfordret af dårlig internetforbindelse.

- Covid-19 og behovet for hjemmearbejde har i år gjort det særligt tydeligt, hvor vigtigt det er, at både virksomheder og private har en god dækning, erklærer borgmester Leon Sebbelin.

I Rebild Kommune er der i år ansøgt om tilskud til otte lokale bredbåndsprojekter, hvoraf de tre går over kommunegrænsen til hhv. Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommune.

- Ude lokalt har frivillige kræfter lavet en masse benarbejde for at samle tilsagn og underskrifter i nabolaget og udforme ansøgninger til Energistyrelsen.

- Vores bidrag som kommune er at tilbyde at yde et tilskud på 2.000 kroner per husstand til de lokale projekter, der er søgt om tilskud til i Energistyrelsens nationale Bredbåndspulje.

- Det kommunale bidrag gør projekterne mere attraktive for bredbåndsudbyderne og kan være med til at øge chancen for, at ansøgningerne kommer igennem nåleøjet hos Energistyrelsen, vurderer Gert Fischer, som er formand for kultur- og fritidsudvalget i Rebild Kommune.

Det er ikke alle kommuner, der yder støtte til bedre bredbånd i landdistrikterne, men ved at give et supplerende tilskud på 2000 kr. pr. husstand lægger Rebild Kommune sig helt på linje med nabokommunerne, Mariagerfjord og Vesthimmerland.

I alt er der i denne omgang afsat en national pulje på 100 mio. kr. til forbedring af bredbåndsforbindelserne i landzoner og sommerhusområder.

Sidste frist for at søge om at få del af dette års pulje udløb 26. oktober.

Ansøgerne kan forvente at få svar fra Energistyrelsen midt i december.