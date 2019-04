Orienteringsløbere slippes løs i byerne

REBILD: Rold Skov Orienteringsklub præsenterer nu et nyt initiativ, by-orientering, som skal synliggøre orienteringsløb i endnu højere grad.

Normalt forbinder man orienteringsløb med at finde poster langt inde i skoven, men med det nye koncept vil klubben arrangere løb i byer og på offentlige steder.

Rold Skov OK lægger op til i alt fire byorienteringsløb hen over sommeren. Ved alle fire løb vil der være mulighed for, at også folk uden kendskab til orienteringsløb kan deltage og lære, hvordan man finder poster i netop deres egen by.

Konkret kommer de fire arrangementer til at foregå i Støvring, Terndrup og Skørping.

Det første er grundlovsdag, onsdag 5. juni i Støvring ved gymnasiet.

Søndag 16. juni er der byorientering i Skørping på Markedspladsen, og søndag 25. august i Terndrup ved hallen.

Onsdag 18. september er der igen orienteringsløb i Skørping - i anledning af byens 150-årsjubilæum. Her er Torvet udgangspunkt.

Byorienteringsløbene foregår på moderne og præcise kort, som er lette både at forstå og læse, og posterne vil stå tydeligt og synlige.

Dermed burde alle nemt kunne finde rundt uden særligt forhåndskendskab, ud over at deltagerne formodes at være godt kendt i deres egen by. Gennem byorientering vil man imidlertid opleve en rundtur i byen på en helt anderledes måde og måske se nogle steder, som man ikke kendte i forvejen, mener man i orienteringsklubben.

Alle kan være med uanset fysisk formåen, ligesom klapvogne og barnevogne også er velkomne.

Til alle by-orienteringsløbene vil der være instruktører fra klubben til stede for at sikre, at alle kommer godt i gang.

Walther Rahbek fra Rold Skov Orienteringsklub er lokal initiativtager til arrangementerne, men også formand for Dansk Orienterings-Forbund, så han kender både intentionerne bag nyskabelsen og værdien af synlighed.

- Vi vil netop gerne bringe orienteringsløb helt ud blandt borgere, som umiddelbart ikke har noget forhåndskendskab til denne pragtfulde sport, siger forbundsformand Walther Rahbek fra Rold Skov Orienteringsklub.

Orienteringsidrætten er netop nu inde i en rivende udvikling med stor medlemsfremgang mange steder i landet, herunder også i Rebild kommune.

- Derfor er det nærmest en selvfølge, at Rold Skov OK også går med i initiativet, siger Walther Rahbek.