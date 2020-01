Orienteringsløb med efterfølgende bad

MARIAGER: Det lykkedes Mariagerfjord Orienteringsklub at sende i alt 90 løbere fra 14 klubber ud på skovstierne ved klubben nytårsløb forleden.

Siden 2000 har klubben holdt sit efterhånden traditionsrige nytårsløb i skiftende skovområder ved Hadsund, Hobro og Mariager.

I år foregik stævnet i Mariager By og byskovene Vesterskov og Munkholm-Himmelkol.

Noget for pengene

Som det også fremgik af indbydelsen, fik de 90 løbere virkelig noget for pengene i det moderate til kraftigt kuperede terræn ud mod Mariager Fjord.

Stævneleder fra klubben, Carl Henrik Pedersen, erklærede sig sammen med banelægger Keld Østergaard godt tilfredse med løbet, der blev afholdt i et solskinsflot, men kolde vintervejr.

Løberne kunne vælge seks forskellige baner, hvoraf de tre var delt op i dame og herrer.

Bane 1 - stævnets længste på 8.1 kilometer - havde otte deltagere og blev vundet af Nicolai Zaar Nielsen fra Mariager Fjord OK i tiden 54.53.

Han løb intet mindre end seks minutter hurtigere end nummer to fra Horsens.

Bane 2 med 12 deltagere blev vundet af Thorkild Jensen fra Randers OK i tiden 58.29 - skarpt forfulgt af Henrik Bach fra Mariager Fjord OK i 1 time og 55 sekunder.

Stævnets største løb

Bane 3. a med 17 deltagere blev vundet af Rolf Duedahl Nielsen fra OK Djurs i tiden 57.14.

Blot 39 sekunder efter fulgte Helge Poulsen fra Mariager Fjord OK, men klubkammerat Søren Munthe sluttede på en tredjeplads.

Bane 3. b med 6 deltagere blev vundet af Kirsten Hald Holdensen fra OK Vendelboerne i tiden 1.00.51 og med klubkammeraten Ann Dissing på andenpladsen i 1.04.34.

Bane 4. a, stævnets største med 21 deltagere, blev vundet af Lars Jensen fra Mariager Fjord OK i tiden 39.25 .

Her sluttede klubkammeraten Jens Chr. Dalgaard på andenpladsen i 47.38.

Flere vindere

Bane 4. b med 15 deltagere blev vundet af Bettina Gjedde fra Mariager Fjord OK i tiden 44.47. Her kom Mariann Kejser fra OK Pan nr.2 i 48.12.

Bane 5. a blev vundet af Gert Lundorff fra Mariager Fjord OK i tiden 49.10.

Andenpladsen tog klubkammerat Orla Jokumsen i tiden 56.30.

Bane 5. b blev vundet af Nina Pedersen fra Hadsund Roklub i tiden 1.14.47 med Ella Klærke Mikkelsen fra Horsens OK på andenpladsen i 1.31.22.

Bane 6 blev vundet af Bodil Thy fra Rold Skov OK i tiden 52.23 med Lone Mølle fra Mariager Fjord OK på andenpladsen i 53.13.

Skolebad

Efter løbet blev deltagerne præsenteret for en næsten uhørt luksus i orienteringssporten, der jo som oftest foregår i øde skovområder, hvor der er langt til faciliteter af denne slags:

Der ventede nemlig både bad og omklædning på Mariager Skole, hvor der var stævneplads.

Ligeledes blev der efterfølgende serveret pålægskagemand og drikkevarer til de mange løbere, der kunne hyggesnakke i gymnastiksalene på skolen.

Så der vankede var mange ”point” til både stævneleder Carl Henrik Pedersen og banelægger Kald Østergaard for et fantastisk arrangement.