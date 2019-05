Orienteringsløb i Rold Skov nu del af Skole OL

ROLD: Som noget helt nyt er orienteringsløb på programmet til årets udgave af Skole OL.

Onsdag den 8. maj afholdes der Skole OL for Karensmindeskolen, Bavnebakkeskole og Skørping Skole med start fra Karensmindeskolen fra kl. 9.

Her vil 350 elever fra de 3 skoler dyste om hvem af dem der er den bedste klasse.

Deltagerne er fra 5. og 6. klassetrin og vinderne fra hvert klassetrin vil få en rejse til Landsstævne i Aarhus 15. og 16. juni, hvor de skal møde vinderklasser fra andre skoler i hele landet.

Skole OL dyrkes i flere idrætter som svømning, roning og atletik, men det er ikke så oplagt i Rebild Kommune, der hverken har vand eller atletikbaner.

I Rold Skov OK greb man straks chancen for at vise hvordan skoleeleverne kan få noget sjovt ud af en skovtur, med et kort i hånden, og måske endda vinde en tur til Landsstævnet i Aarhus.

- Derfor slog vi til, fordi idéen og filosofien bag Skole OL er rigtig god. Så vi er glade for få Rebild på Skole OL landkortet og glæder os til at møde eleverne og vise dem den idræt vi brænder for. Vi er sikre på at de får en rigtig god dag sammen med os, erklærer Ole Jensen som formand for Rold Skov OK.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik Forbund (DAF) står bag Skole OL, som støttes af Tryg Fonden og Nordea-fonden.

Skole OL er OL i børnehøjde som klassekonkurrencer for elever i 4.-7. klasse, og er baseret på de tre børneolympiske værdier: fællesskab, færdighed og fairplay.

Konkurrencen imellem de mange skoleklasser starter kl. 9.00 og slutter ved 13.30 tiden.

Konkurrencen er et mangepostløb hvor 28 poster skal opsøges i vilkårlig rækkefølge indenfor maks tiden på 30 minutter med strafpoint ved overskridelse.

Eleverne fra 5. og 6. klassetrin starter klassevis samlet og resultatet er et klasse samarbejde. Er der forældre, der har tid midt på dagen, er de velkomne som tilskuere.