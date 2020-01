Orienteringsklub fik nyt startur og målur

MARIAGERFJORD: Når medlemmerne af Mariager Fjord Orienteringsklub i det nye år indtager skovene under officielle løb, vil deltagerne møde både et nyt startur og et nyt målur.

Nyanskaffelsen skal eksempelvis bruges ved det kommende DM i mix sprintstafet-orientering, som foregår i maj i Hobro med Mariager Fjord OK som arrangør.

Det er gavefonden hos Sparekassen Kronjylland med base i Mariager, der har betænkt klubben med de 35.000 kroner, det kostede at anskaffe urene.

Nye ure udvikler klubben

- Vores tidligere ure var så gamle, at de ikke levede ikke op til nutidens krav.

Derudover kunne vi ikke længere bestille reservedele hjem til dem, forklarer Mariager Fjord Orienteringsklubs formand, Niels Jørgen Iversen.

- De nye ure gør det muligt for os at afvikle professionelle løb og at udvikle os både som klub og løbsarrangør, uddyber Niels Jørgen Iversen.

Medlemsmæssigt tæller klubben 140 børn og voksne.

At klubben besidder en stor bredde og et højt aktivitetsniveau har også Sparekassen Kronjylland bemærket.

Vigtig klub i Nordjylland

- Gennem sit samarbejde med andre klubber spiller Mariager Fjord Orienteringsklub en vigtig rolle for orienteringsporten i Nordjylland - blandt andet ved at arrangere rigtig mange løb i lokalområdet.

- Den udvikling vil vi gerne være med til at hjælpe på vej, anfører afdelingsdirektør Sven Kjærgaard.

Danmark er i øvrigt for tredje år i træk blevet verdensmestre i mix sprintstafet.

Det betyder, at den disciplin, klubben afvikler DM i, oplever stor opbakning herhjemme.

I øvrigt skal urene bruges ved alle klubbens kommende stævner både inden for O-løb og motionsløb.

Eksempelvis også ved kvindeløbet i Hadsund til maj, Mariagerløbet i juni og Hadsundløbet i september.