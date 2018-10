Orienteringsklub får et eftersyn

REBILD: Nu skal Rold Skov Orienteringsklub atter til serviceeftersyn.

Formand Ole Jensen fortæller, at man hvert efterår i oktober måned indkalder til klubeftersyn med en række forskellige emner på dagsordenen.

Det har flere formål. Dels kan man få en åben, uforpligtende og fordomsfri diskussion om, hvilken vej klubben skal udvikle sig, ligesom forskellige problemstillinger som eksempelvis rekruttering og planlægning af arrangementer kan vendes.

Det er mere uforpligtende at rejse et spørgsmål på et klubeftersyn end på klubbens ordinære generalforsamling, hvor de fleste føler sig lidt trykket af risikoen for at blive valgt ind i en opgave.

Dels medfører klubeftersynet i oktober en helt anden stemning på generalforsamlingen, der holdes i januar måned.

- Fordi mange af problemerne er vendt nogle måneder forinden, kan vi denne aften koncentrere os om at rapportere om årets gang, glædes over resultaterne og fokusere på valgene til de forskellige opgaver. Emner fra klubeftersynet, som krævede en lidt nærmere behandling, kan selvfølgelig også fremlægges, og der kan redegøres for løsninger, som bestyrelsen har haft lejlighed til at bearbejde siden oktober, fortæller Ole Jensen.

Rold Skov Orienteringsklub er stærkt på vej mod de 200 medlemmer og har mange aktiviteter i gang. På klubeftersynet 24. oktober skal man blandt andet tale om omfanget af arrangementerne, og hvordan man skal organisere klubben bedst muligt for at sikre kommunikation mellem bestyrelsen og de mange forskellige udvalg i klubben.

Ole Jensen fremhæver, at klubben i dag består af mange unge forældre med børn, så derfor har man i særlig grad fokus på, hvordan klubbens tilbud kan både ramme og aflaste denne gruppe af medlemmer, som har en travl hverdag.

- Her kommer klubbens samlede ressourceanvendelse i spil på en fornuftig og meningsfyldt måde, for samtidig har vi en stor gruppe af lidt ældre medlemmer, som faktisk har både tiden og lysten til at være med i forhold til eksempelvis arbejdet med børn og unge. Et godt eksempel på det er de såkaldte senior-post-crews, som hver uge sørger for, at posterne til ungdomstræningen er sat i skoven, og som vel at bemærke også henter dem ind igen efter træningen. Det virker to steder, siger klubformand Ole Jensen, for det giver motion og skovtur til de ældre, og de yngre trænere kan nemmere koncentrere deres tid om børnene og deres færden i skoven med kort og kompas.