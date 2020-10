Orienteringklub bød på skattejagt

Lørdag i efterårsferien inviterede Rold Skov Orienteringsklub på ”Den Store Postjagt” i et forsøg på at give alle interesserede mulighed for at prøve orienteringsløb.

Arrangementet bød på oplevelser for børn og voksne i alle aldre.

I strålende solskinsvejr kunne deltagerne nyde den flotteste efterårsskov.

For de mindste og deres familier var der en familiebane, hvor børnene kunne gå på skattejagt og prøve kræfter med skovens terræn. Banen førte dem gennem skoven, forbi søer, op og ned ad bakke og gav mulighed for en spurt over fodboldbanerne.

Alle børn (og voksne) vendte tilbage med røde kinder og et smil på læben.

Vel i mål var der frugt og diplomer til børnene. For de lidt større børn, unge og uøvede voksne var der korte, lette baner, og for øvede orienteringsløbere var der korte og lange svære baner.

”Den Store Postjagt” kom i stand med tilskud fra DIFs og DGIs foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger, f.eks. medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer.

De efterfølgende lørdage byder Rold Skov Orienteringsklub på intro-træning, hvor der vil være særlig fokus på modtagelse af nye løbere, som vil blive introduceret til bl.a. kortlæsning og brug af kompas.

Om tirsdagen er der træning for børn og unge, og også her vil der blive taget godt imod nye, som har lyst til at prøve at løbe orienteringsløb.

Mere info findes på roldskovok.dk eller på Rold Skov Orienteringsklubs side på Facebook.