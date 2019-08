Organistskifte i to kirker

MARIAGERFJORD: - Det har været 35 uproblematiske, gode og sjove år, hvor jeg har samarbejdet med mange dejlige og engagerede mennesker, men nu glæder jeg mig meget til at få mere tid til blandt andet at lære at spille på guitar og ro i havkajak, fortæller Pia Thøgersen, der formelt stopper med udgangen af august, men lige nu holder lidt ferie. Hun havde afskedsreception den 18. august, hvilket blev markeret i Astrup Kirke med festgudstjeneste, inden den stod på Sønderjysk kaffebord, sang og taler på Astrup Kro.

Et godt og aktivt miljø

Rostrup og Astrup Kirke er kendt for mange aktiviteter, arrangementer og tiltag, hvilket i høj grad kan tilskrives Pias store engagement og ihærdige arbejde. Der er blandt andet kor for både børn, unge og voksne, der er ofte koncerter i kirkerne, fællessangs- og fællesspisningsaftener, plejehjemsgudstjenester, formiddags-komsammener plus meget mere.

- Vi har fået skabt et godt og aktivt miljø, hvor der er flot opbakning til de fleste af vores arrangementer, fastslår Pia, der er glad for at give stafetten videre til Tove Bitsch Antonsen.

Stolt og glad

Tove bor i Rebild, og har været organist i 13 år, blandt andet i Viborg- og Randers-området. Det sidste år har hun arbejdet freelance, og ventet på, at det rette faste job skulle dukke op. Det gjorde det nu, hvor hun blev udvalgt blandt 13 ansøgere.

- Der er ikke så mange organistjobs på fuld tid, så det var en meget attraktiv stilling, hvor jeg både er stolt af og glad for, at valget faldt på mig. Nu ser jeg meget frem til at komme i gang, og videreføre Pias flotte arbejde, og det tætte samarbejde med præsterne, fortæller Tove, der er uddannet PO-organist og rytmisk sanger fra musikkonservatoriet i Aalborg – måske sidstnævnte kommer til at kunne høres.

- Jeg vil videreføre de nuværende gode aktiviteter, og tilføje lidt nyt indenfor det rytmiske område. Der bliver således både traditionelle salmer, klassisk, folkeligt, men også lidt poppet og jazzet når det passer til lejligheden, slutter Tove.