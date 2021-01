Ord i Nord udsat til grundlovsdag

REBILD: Grundet corona situationen er der nu truffet en beslutning om at litteraturfestivallen i Skørping, Ord i Nord vil blive udsat til lørdag den 5. juni.

Dagen afholdes ellers altid den første lørdag i februar, men med landets nedlukning kan arrangørerne ikke forsvare at gennemføre dagen, mener arrangørerne.

Alle billetter har ellers for længst været udsolgt.

- Det har været noget nervepirrende at følge med i nyhederne de sidste par uger, men sådan som situationen har udviklet sig, kan vi ikke afholde dagen nu i februar, påpeger, udtaler Henrik Bugge Mortensen fra BOGBY9520 i Skørping, der er medarrangør.

Dagen er blevet flyttet til lørdag den 5. juni, og alle inviterede forfattere kan også komme denne dag.

- Det er jo helt utroligt, at så mange travle mennesker kan samles denne dag, så vi kan tilbyde det samme spændende program. Vi sukker alle efter at mødes igen og høre om nye, aktuelle bøger, så vi håber meget på, at coronasituationen er anderledes rolig om nogle måneder, beretter en begejstret Henrik Bugge Mortensen.

Det er tre store og kendte forfatternavne, der kommer til Ord i Nord denne gang. Det er Iben Mondrup, Svend Åge Madsen og Jens Smærup Sørensen, der alle i den seneste tid har udgivet anmelderroste romaner, som de vil fortælle om.

- Desuden præsenterer arrangørerne også denne gang en debutant, der tillige er lokal. Det er nemlig Mette Gregersen i Arden, der udgiver en novellesamling.

Hun deltager også i de forfatterværksteder, som BOGBY9520 arrangerer med stor succes.

Ord i Nord arrangeres af Mariagerfjord Bibliotekerne, BOGBY9520 i Skørping og Rebild Bibliotekerne, og man modtager blandt andet tilskud fra Kulturrådet i Rebild Kommune.