Optimisme og tak i en vanskelig tid

SKØRPING: Butikker og erhvervsliv i Skørping går ikke ram forbi, når det gælder konsekvenserne af corona-krisen.

Men Skørping Erhvervsforening bevarer optimismen og sender en stor tak til både medlemmer og kunder i en vanskelig tid.

- Det har virkelig været et par turbulente måneder, som har været vanskelige at agere i for butikkerne og de erhvervsdrivende, og det gælder naturligvis også her i Skørping, erkender Christian Ovesen, formand for Skørping Erhvervsforening.

- Det har været vigtigt at følge sundhedsmyndighedernes krav, og det har butikkerne gjort på den bedste og mest ansvarlige måde.

- En del har været nedlukket helt eller delvist, uddyber Christian Ovesen.

Gode til at opstille sig

- Mange har også været fantastisk gode til at omstille sig, og se nye muligheder i situationen.

- Her tænker jeg specielt på områdets cafeer og restauranter, der har haft stor succes med take-away.

- Men også nogle butikker har tænkt anderledes, blandt andet med udbringning.

- Hos dagligvarebutikkerne har der ikke været stille, snarere tværtimod. Det gælder således også hos Meny, roser Christian Ovesen.

- Vi har haft travlt, og kan sågar fornemme, at vi har budt nye kunder velkommen i de seneste par måneder.

- Det er sikkert kunder, der måske har været vant til at handle i den by, hvor de arbejder, men som bor i Skørping, fortæller Jeppe Pedersen, indehaver af Meny og bestyrelsesmedlem i Skørping Erhvervsforening.

Det ukendte land

- I den periode, hvor de har arbejdet hjemme, har de handlet hos os, hvilket vi naturligvis håber, at de vil fortsætte med, fortælle Jeppe Pedersen, tilføjer Jeppe Pedersen.

Samme udvikling kan Christian Ovesen, der er indehaver af autoværkstedet Car People i Skørping også bekræfte.

- Ja, vi har bestemt også budt nye ansigter velkommen på værkstedet, og hvis de fortsætter med at handle lokalt, så er det jo en positiv konsekvens af krisen.

- Generelt vil vi gerne takke kunderne, der i dette ”ukendte land” har håndteret det hele flot og været forstående overfor de udfordringer, som butikker og erhvervsliv har haft.

Aktive til efteråret

- Kunderne har bakket os op på den bedst tænkelige måde, lyder det fra Christian Ovesen, der glæder sig til efteråret.

- Skørping Erhvervsforenings forskellige tiltag er naturligvis sat på standby.

- Men vi håber bestemt, at tingene er lidt mere normale til efteråret, hvor vi stadig håber, at kunne afvikle vores populære halloween-arrangement, ligesom vi da også håber, at Skørping Byfest sidst på sommeren bliver til noget.

- Men her arbejder et byfestudvalg med planerne og mulighederne, anfører Christian Ovesen.