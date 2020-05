Optagelsesprøve på en ny måde

MARIAGERFJORD: For første gang - og muligvis som første korskole i Danmark - holder Mariagerfjord Korskole i år åbne video-optagelsesprøver uden tilmelding.

- Alt er jo i år vendt fuldstændig på hovedet, men det giver os samtidig mulighed for at være kreative, og vi tilbyder derfor en ny optagelsesprocedure.

- Fordelen er, at ansøgerne på den måde kan gå til optagelsesprøve i de omgivelser, hvor de føler dig mest trygge - og kan tage videoen om igen og igen, indtil de er tilfredse.

- Dermed får vi den bedste udgave af de nye korsangere, som vi jo er meget spændte på at lære at kende, fortæller kunstnerisk leder af Mariagerfjord Korskole, Christian Fris-Ronsfeld.

Der er open audition til alle skolens seks elitekor: juniordrengekoret, drengekoret, minispirekoret, spirekoret, juniorkoret og Mariagerfjord Pigekor.

Fælles for alle korene er, at de synger ”fed rytmisk kormusik” - og også de nyeste hits fra radioen.

Man behøver ikke at være en dygtig nodelæser eller have gået til kor før for at søge ind i et af korene.

Man skal bare elske at synge, og på korskolens hjemmeside www.mariagerfjordkorskole.dk finder man en mere præcis vejledning til, hvordan man indsender sin sangvideo, sammen med de lyd-tracks, man skal synge til.

Videoerne skal indsendes senest 8. juni, og i slutningen af juni får man svar på sin optagelse.