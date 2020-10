Oprykning kom i hus med 10-0 sejr!

IF Frem Skørpings bedste fodboldherrer har sikret sig oprykning til serie 3. Det skete i absolut overbevisende stil, da lokalrivalerne fra Støvring IF i sæsonens sidste kamp blev sendt hjem med fodboldmæssig øretæve. Skørping vandt kampen med de knusende cifre 10-0, efter at have ført 8-0 ved pausen.

Dermed har Skørping kun tabt én kamp i denne sæson – nemlig i sæsonpremieren, hvor de måtte stille med et stærkt afbudsramt mandskab.

Den overbevisende sejr over Støvring blev overværet af et pænt antal tilskuere, der efterfølgende også kunne se champagnepropperne flyve og høre sejrssangen gjalde.

- Vi er utroligt glade for opbakningen til denne vigtige kamp. Det gav os i den grad vinger på banen. For os er det vigtigt, at vi viser os fra vores bedste side, når der som i dag er mange tilskuere på lægterne. Den opbakning får vi også brug i næste sæson i serie 3, fortæller holdets anfører Peter Thorgaard Nielsen.

Herfra ønskes et stort tillykke med oprykningen!