Opkvalificering af ledige der virker

MARIAGERFJORD: Virksomhedsservice Mariagerfjord gentager nu en tidligere succes:

Nemlig at gøre en indsats for at opkvalificere ledige og sikre arbejdskraft til det lokale erhvervsliv.

Prognoser Fra Dansk Industri viser, at manglen på faglært arbejdskraft koster virksomhederne dyrt.

Flere virksomheder oplever at måtte opgive ordrer, fordi de har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Win win

I fremtiden vil industrien mangle 25.000 faglærte på landsplan, og derfor har Virksomhedsservice Mariagerfjord igen indgået samarbejde med det lokale erhvervsliv i skikkelse af Tradium og Jobcenter Randers om at uddanne ledige borgere til industrioperatører.

Det sker gennem en målrettet uddannelse og virksomhedspraktik.

- Det er en win-win-situation - både for vores ledige borgere, som får en unik mulighed for at blive opkvalificeret inden for et område, hvor der stort set er jobgaranti efterfølgende.

Virksomheder får folk

Sideløbende får vores lokale industrivirksomheder den arbejdskraft, de efterspørger og mangler, anfører formand for Udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse Edin Hajder (S).

Indsatsen indebærer i øvrigt et samarbejde på tværs af kommunegrænserne - nemlig ind over Mariagerfjord og Randers kommuner.

Virksomhedsservice Mariagerfjord og Jobcenter Randers er nemlig gået sammen om at bekæmpe mangel på arbejdskraft.

Sammen har de givet knap 100 ledige borgere muligheden for at komme til informationsmøde.

Her kan de høre om industrioperatøruddannelsen, få introduktion til undervisningen og få indblik i, hvad en industrioperatør kan.

- De fremmødte borgere får alle tilbudt en individuel samtale, hvori motivation og egnethed afklares.

26 udvalgte borgere

Herudfra udvælger vi 13 borgere fra henholdsvis Mariagerfjord og Randers Kommune.

De 26 udvalgte borgere vil modtage målrettet undervisning, virksomhedspraktik og få hjælp til at finde læreplads, siger virksomhedskonsulent John Bisgaard Olsen fra Virksomhedsservice Mariagerfjord.

Sidste gang, de to kommuner kørte et opkvalificerings forløb sammen, opnåede de et udbytte på 91 procent af deltagerne, som derved kom ud af ledighed og i selvforsørgelse.

- Det var et meget spændende uddannelsesforløb.

- Hver gang jeg kom tilbage fra skolebænken, skulle jeg lave nogle projekter, og der lavede jeg løbende forbedringer i virksomheden.

Resultater som jeg senere kunne referere til i min jobsamle, og som helt sikkert har været afgørende for min ansættelse som kvalitetstekniker i virksomheden Sekura Cabins, fortæller Alen Strasevic.

20 virksomheder står klar

Virksomheden Sekura Cabins ligger i Randers, og her er man ikke i tvivl om udbyttet af lærlinge.

- Vi tager lærlinge ind fordi, det er noget, der er behov for i industrien generelt.

- Men det er så sandelig også noget, vi har brug for i virksomheden.

Lærlingene tilfører en masse ny energi, og de er med til at holde os på dupperne, siger Carsten Tønnes, der er administrerende direktør i Sekura Cabins.

Ud over virksomheden Sekura Cabins står knap 20 andre virksomheder i Mariagerfjord og Randers Kommune klar med en læreplads til de kandidater, som påbegynder og færdiggør industrioperatøruddannelsen i denne omgang.