To af Ardens tøjbutikker; Savage Corner og Lynggården kommer nu med en klokkeklar opfordring: Handel lokalt! Lige nu er det vigtigere end nogensinde.

2020 har været et udfordrende år for mange detailbutikker. Forårets corona-nedlukning gjorde ondt, og bedst som der var lidt sommerlys for enden af tunnelen, har stigningen i smittetallene i løbet af efteråret betydet nye restriktioner og nye udfordringer.

Det kan de tydeligt mærke hos både Savage Corner og Lynggården i Arden. Her er omsætningen begge steder faldet de seneste uger.

- Det har generelt været et svært år, men det er lidt som om, at de seneste ugers negative corona-meldinger og medfølgende skrappe restriktioner har været tydeligere at mærke i butikken, end tilfældet var i foråret, fortæller Vivi Jessen, indehaver af Savage Corner på Østergade.

- I foråret var det lidt som om, at alle kunne se vigtigheden af at bakke op om småbyernes butikker. Der var et særligt sammenhold og en flot opbakning under det givne omstændigheder. Sådan er det ikke på samme måde nu, og det kan jeg desværre tydeligt mærke på omsætningen i butikken.

- En del af forklaringen er selvfølgelig også, at med det nye forsamlingsforbud på kun ti personer er mange af den kommende tids fester og komsammener blevet aflyst, blandt andet årets julefrokoster. Det har fået mange til at holde igen med at købe nyt tøj. Men jeg håber da virkelig, at folk i denne svære tid alligevel vil forkæle sig selv med lidt nyt til garderoben, fortæller Vivi Jessen, der forsikrer om, at det er trygt og sikkert at handle i de lokale butikker.

- Vi overholder selvfølgelig alle gældende krav om mundbind og afspritning i butikken, og hos mig udleverer jeg også plastikhandsker. Samtidig er der jo god rigtig plads i butikken, fortæller Vivi Jessen.

Også Lynggården på Vestergade har haft en vanskelig start på efteråret.

- Efter en rigtig positiv sommer, har jeg også mærket et markant fald i omsætningen de seneste uger, og det er rigtig ærgerligt. Mange vil jo gerne bakke op, men er måske blevet lidt ekstra forskrækkede de seneste måneder. Men ja, det er trygt og sikkert at handle hos os, og så kan vi også tilbyde at holde åbent på skæve tidspunkter, hvis nogle vil shoppe i fred og ro uden at der er andre i butikken, fortæller Berit Lartigue, indehaver af Lynggården.

Både Savage Corner og Lynggården vil til den kommende julehandel sætte alle sejl til for lokke kunderne i butikken – og dermed også undgå, at der shoppes i de store landsdækkende netbutikker. Det skal ske med en række spændende tiltag – blandt andet ekstra solide rabatter, ”lokkeposer”, adventskonkurrencer om flotte præmier og lidt julelækkerier til ganen.

- Det skal under alle omstændigheder nok blive en superhyggelig november og december i begge butikker. Men den bliver med garanti endnu bedre, hvis kunderne kommer ned til os og handler lokalt, lyder det samstemmende og opfordrende fra Vivi Jessen og Berit Lartigue.