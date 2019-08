Open Air-koncert med vel kendte toner

HADSUND: Onsdag 21. august er der for fjerde gang Open-Air koncert for ældre og alle andre interesserede i Mariagerfjord Kommune.

Det foregår sidst på eftermiddagen ved Bernadottegården i Hadsund - og det er ganske gratis, betoner en af arrangørerne, Leif Ringkjær, Hadsund Håndværker og Borgerforening.

Open Air-koncerten udspringer af et samarbejde mellem kommunen, restaurant davinci og det frivillige foreningsliv - og er et element i kommunens værdighedspolitik, som bl. a. tager sigte på at skabe større livskvalitet for kommunens ældre.

Rent musikalsk er det Ole Gas Band, Michael Winckler og Hadsund Skoleorkester, der bidrager til at højne livskvaliteten.

Ole Gas Band har specialiseret sig i at spille Kim Larsen-numre - med forsanger Ole Gas i rollen som den nu afdøde nationalskjald.

Michael Winckler er søn af Gustav Winckler og optræder bl. a. med en række af faderens gamle hits, og Hadsund Skoleorkester behøver vist ingen nærmere præsentation i Hadsund og omegn.

Alle er velkomne til at møde op ved Bernadottegården 21. august og være med til at skabe rammerne om en forhåbentlig vellykket Open Air-koncert.