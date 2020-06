Online-sommerhøjskole med LOF Mariagerfjord/Rebild

Højskole er noget mange forbinder med fysiske fællesskaber, fællessang, fællesspisning, kram og levende ord. Men sådan behøver det ikke at være. Med online-højskolen ”Danmarks Kulturhistorier,” udfordrer LOF højskolens traditionelle form.

- Deltagerne mødes på den digitale platform Zoom første gang torsdag 23. juli kl. 10.00 og herefter er der undervisning hver tirsdag og torsdag formiddag frem til tirsdag 11. august. På disse dage foldes Danmarkshistorien ud af dygtige fortællere med speciale i netop den seværdighed, dagens højskole handler m. Ligesom på en traditionel højskole bliver deltagerne en del af et læringsfællesskab. Hver dag startes med morgensamling og sang, og dagens tema diskuteres undervejs, oplyser skoleleder for LOF Mariagerfjord/Rebild, Jan Vestergaard.

Idéen til online-højskolen udspringer af lysten til at skabe folkeoplysning på nye måder, der inkluderer mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke har mulighed for at være med fysisk. Selvom folkeoplysningen ofte fremhæver de fysiske møder som sin styrke, mener LOF, at man som oplysningsforbund også har et særligt ansvar for at skabe tilbud til dem, der føler sig sårbare på grund af smitterisiko.

- På grund af Corona-nedlukningen har mange mennesker lige nu brug for inspiration sammen med andre. I den periode, hvor LOF var lukket ned, fik vi nogle gode erfaringer med onlineundervisning. Vi oplevede, at vi nåede ud til deltagere, der normalt ikke har mulighed for at komme hos os, og at det bestemt er muligt at opbygge den fællesskabsfølelse, der skal til for at skabe læring med fokus på dialog og meningsudveksling, siger Jan Vestergaard.

Inspiration til besøg

Sommerhøjskolen er også tænkt som inspiration til de mange danskere, der i år holder sommerferie herhjemme.

- Fordi vi underviser online, har vi mulighed for at få oplægsholdere fra hele landet og dermed høre de mange lokale fortællinger, fra folk, der har et særligt kendskab til netop det område. Det, tror vi, er med til at skabe en helt unik højskoleoplevelse. Derudover håber vi, at højskolen inspirerer deltagerne til selv at besøge nogle af de seværdigheder, vi lærer om eller nogle tilsvarende i deres eget lokalområde, udtaler Jan Vestergaard.