Om at miste - uden at miste

STØVRING: Hvordan tackler man det følelsesmæssigt, at ens far ved en alvorlig arbejdsulykke er blevet senhjerneskadet og aldrig mere i livet vil være i stand til at klare sig selv, men må bo på i institution og har svært ved at genkende sin familie?

Dette store spørgsmål har været aktuelt for 26-årige Mia Mejlby Sørensen og hendes øvrige familie, mor og to yngre brødre, efter at hendes far som landmand for fire år siden var udsat for en meget alvorlig arbejdsulykke.

Mandag 13. maj fortæller hun åbent og ærligt om sine oplevelser med både sorg, vrede og afmagt ved et arrangement på Mastruplund Sundhedscenter, Mastruplundvej 2 L, 9530 Støvring.

- Jeg fortæller min historie i håbet om at kunne hjælpe andre i lignende situationer ved at anskueliggøre, hvad det vil sige at miste - uden at miste”, siger Mia Mejlby Sørensen, der til daglig arbejder som efterskolelærer på Himmerlands Ungdomsskole i Havbro i Vesthimmerland.

Hun er gift med Kristoffer, og parret flyttede sidste år fra Havbro til eget hus i Hobro sammen med sønnen Lukas.

Bag arrangementet står Hjernesagsforeningen Himmerland. Sidste frist for tilmelding er mandag 6. maj.