RAVNKILDE: En kvindelig beboer på Tradsvejen i Ravnkilde måtte onsdag aften kl. 23 jage to personer væk, der var i gang med at stjæle olie. Det var tydeligt, eftersom de efterlod en 10 liters plastikdunk og en sugeslange. Kvinden beskriver de to som udlændinge, den ene 180-185 cm høj, den anden lidt lavere. Den ene bar en dunjakke og en rygsæk. De to løb op mod kirken.