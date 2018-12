ASTRUP: 2018 har været et spændende og udfordrende år for IF Dannebrog i Astrup, der kan glæde sig over, at runde året af med at modtage en sponsorcheck på 9.507,81 kr.

Pengene er et resultat af den støtte, som borgerne i Astrup og omegn yder idrætsforeningen ved at tanke benzin eller diesel med et kort fra OK. En vigtig støtte for IF Dannebrog, der håber på en tilsvarende støtte i 2019.