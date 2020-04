Også kvindeløbet i Hadsund er nu aflyst

HADSUND: Arrangørerne bag kvindeløbet i Hadsund giver nu op.

Dermed bliver også et stort arrangement som Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund aflyst som følge af coronakrisen.

Løbet var programsat til torsdag 14. maj.

Stævneledelsen består af Torben Holt Pedersen fra Beauté Pacifique, Antonino fra Ristorante DaVinci, og fra Mariager Fjord Orienteringsklub Keld Østergaard, Erik Nielsen og Jens Chr. Dalgaard.

Kvartetten har løbende drøftet situationen via mail og mobil.

Allerede for en måned siden tog stævneledelsen det første mærkbare skridt, idet sundhedsmyndighederne her satte en begrænsning på 1000 deltagere ved alle arrangementer.

Udsolgt med 1000 deltagere

Det resulterede i, at der blot tre dage senere var totalt udsolgt til løbet.

Siden har myndighederne som bekendt strammet væsentligt op i forhold til alle arrangementer, og selv små forsamlinger er nu ikke muligt.

Derfor vælger en enig stævneledelse at aflyse det populære løb, der så sent som sidste år satte stævnerekord med hele 1500 deltagere.

De mange tilmeldte vil i den næste tid blive kontaktet, hvor de vil få mulighed for at bevare tilmeldingen til næste års løb, hvorved de så allerede nu er sikret en plads.

En anden mulighed er selvfølgelig at få sit deltagergebyr retur.

Glade for støtte

I stævneledelsen forestår selvsagt også en del oprydningsarbejde.

Alle myndigheder og eksterne hjælpere kontaktes - ligeså alle hoved- og lodtrækningssponsorer.

- Som arrangør er vi altid glade for den utrolige støtte og velvilje, vi møder i lokalområdet, og vi håber meget, at alle parter må komme igennem denne svære tid på en god måde.

- Vi håber selvfølgelig, at de mange kvindelige løbere, ligesom os, vil have stor forståelse for den trufne beslutning, og at vi sammen kan se frem til et godt Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund torsdag d. 6. maj 2021, ønsker stævneleder Jens Christian Dalgaard fra orienteringsklubben Mariager Fjord OK