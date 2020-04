Også i Assens IF Håndbold venter de

ASSENS: Som alle øvrige danske håndboldklubber havde Assens IF Håndbold siden nytår haft fuld gang i turneringskampene, indtil coronatruslen satte en brat stopper for alle holdsportsaktiviteter,

Det betød som bekendt, at turneringsledelsen satte en stopper for alle turneringer lavere end 2. divisions niveau.

Om - og hvordan - divisions- og ligapuljerne i givet fald afvikles får endnu stå hen i det uvisse.

For Assens IF og alle de andre står det nogenlunde klart, at turneringsaktiviteterne genoptages til september, hvis ellers ikke nye virusbølger spænder ben for det,

Hvornår træningen skydes i gang for eksempelvis U13 pigerne og serie 4 mændene i Assens, melder coronahistorien endnu intet om.

Her kan du se bemeldte to hold i den kommende sæsons spilledragter.