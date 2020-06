Øster Hurup Havn vil bygge en ny bro

ØSTER HURUP: Det er indtil videre ikke muligt at gå tørskoet fra ydermolen på havnen i Øster Hurup til sandtangen syd for havnen.

Først når Kystdirektoratet har givet sin velsignelse, kan bestyrelsen for havnen gå i gang med at søge midler til at bygge en ny bro.

Det oplyser formand for havnen, Niels Rasmussen, der beklager, at forbindelsen er afbrudt.

Der har i flere år været en interimistisk flydebro, men vind og bølger har ødelagt broen over det lavvandede område, som det dog er muligt at passere i gummistøvler eller bare fødder.

Hovedrysten

Adskillige sommergæster ryster på hovedet af, at et direktorat skal blandes ind i og godkende det lille projekt.

Men ifølge direktoratets hjemmeside skal selv en pæl til fortøjning af en båd ved strandkanten godkendes, inden den lovligt kan benyttes.

Og i Øster Hurup ønsker man ikke at komme på kant med direktoratet.

Direktoratet er også indblandet, når der foretages uddybning af indsejlingen til havnen i Øster Hurup.

Et arbejde, det er nødvendigt at gennemføre med jævne mellemrum, da indsejlingen ellers sander til, så kølbåde har vanskeligt ved at komme ind og ud.

Arbejdet i år er ved at være tilendebragt.