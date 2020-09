Øster Hornum til kamp mod affaldet

Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum deltog søndag i den landsdækkende ”Operation Ren Natur”, der gik ud på at samle affald, efterladt i naturen.

Friluftscenter Katbakken havde påtaget sig at samle affald efterladt på en del af Kløverstierne rundt i landskabet omkring Øster Hornum og langs en del offentlige veje i området.

Der mødte fra morgenstunden en gruppe borgere op ved Natur/teknikhytten på Katbakken, og efter orientering om formål og det praktiske fordelte de fremmødte sig derefter i mindre grupper, der ville tage sig af hver deres aftalte rute.

Efter behørig corona-afspritning udstyrede deltagerne sig med gule veste, arbejdshandsker, grønne affaldssække og tænger til at samle affald med, og så gik turen ellers ud i det fine sensommervejr de næste par timer, inden holdene mødtes for at gøre resultatet op.

Det viste sig, at på Kløverstierne var der ikke meget efterladt affald, hvilket jo er positivt.

De mange brugere af stierne ser ud til at være meget bevidste om ikke at efterlade affald af nogen art, for på ruterne blev der kun fundet mindre mængder plastik stammende fra afdækning af halmballer. Værre så det ud langs de offentlige veje, hvor mange tomme øldåser, cigaretpakker, cigaretskod, slikpapir, indpakning af fastfood, bagerposer og lignende tilsyneladende er blevet smidt ud ad vinduet fra forbipasserende biler.

Til slut takkede Hugo Mogensen på Katbakkens vegne de deltagende for indsatsen.