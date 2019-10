Ø. Hurup kirke skal kalkes og lukker i en periode

Ø. HURUP: Fra 7. til 20. oktober lukkes Øster Hurup Kirke, da den skal kalkes.

Det oplyser Inger-Lis Jepsen, formand for Øster Hurup Menighedsråd, og vi var et stolt og glad menighedsråd, der havde fået økonomi til at kalke Ø Hurup kirke indvendig i marts 2018. Desværre varede glæden kort, for allerede weekenden efter færdiggørelsen begyndte kalken at falde af i flere områder.

Vi fik en konsulent fra kirkeministeriet til at komme og besigtige skaderne. Hun kunne med det samme fortælle os, at grunden til at kalken ikke ville binde var, at kirken oprindeligt har været limfarvet. Kalk kan ikke holde ovenpå limfarve, og vi har tidligere set billeder af afskalning i kirken på de samme områder.

Kirken er opført og indviet i år 1900, og en så forholdsvis ny kirke har cement i mørtelen. Denne overflade modtager ikke kalk som de gamle kirker. Det er derfor væggene er behandlet med limfarve. Efter et vist antal lag vil kalken således falde ned.

Nationalmuseet har udformet en rapport, hvor behandling af kirken anbefales. Vi skal rense felter af kirkevæggen helt af, og her skal påføres to forskellige overfladebehandlinger. Disse prøver skal sidde en hel fyringssæson. Herefter afgøres hvilket af materialerne, der holder bedst.

- Til den tid skal kirken igen lukkes, og hele kirkevæggen skal renses ned. Herefter kan kirken endelig få sine smukke hvide vægge igen, fastslår Inger-Lis Jepsen.