Ø. Hornum har også en skakbrætsten

Det er kun et par uger siden, Rold Skov Bladet kunne fortælle om fundet af en såkaldt ”skakbrætsten” i kirkemuren i St. Brøndum.

Nu viser det sig, at en tilsvarende sten tilsyneladende også udgør en del af murværket i Øster Hornum Kirke.

- Jeg var på en tur til Øster Hornum Kirke, da jeg skulle bruge nogle fotos til en kommende opgave.

- Og det blev selvfølgelig i den forbindelse også til en tur rundt om kirken for at se nærmere på de flotte kvadersten, fortæller naturformidler for OutdoorHimmerland, Birgitte Wilsted Simonsen.

I første omgang spottede hun ingen ”skatbrætsten”, men pludselig kunne der på en af de kalkede sten anes et skakmønster.

- Det var i en bestemt vinkel, at skakternet kunne anes, og jeg kom åbenbart tilfældigvis lige til at kigge på kirken fra denne vinkel, fortæller Birgitte Wilsted Simonsen.

Da stenen på grund af kalken ikke var særlig tydelig, tog Birgitte Wilsted Simonsen i første omgang kontakt til Erik Velling, der har stor viden om de specielle ”skakbrætsten”, og som blandt andet står for hjemmesiden www.skakbraetsten.dk.

Efter et besøg i Øster Hornum er det hans konklusion, at der med al sandsynlighed er tale om endnu en ”skakbrætsten” - indtil videre nr. 50 af slagsen, indmuret i danske kirker.

Nationalmuseet er orienteret om fundet, og det vil nu blive vurderet, om der skal ske en fritlægning af stenen, eller stenen fortsat skal have lov til at gemme på sin specielle udformning bag en tykt kalklag.

Der er i hvert fald en lille seværdighed mere at se på, hvis man skulle besøge Øster Hornum Kirke.

- Der er i de seneste 30 år ellers kun fundet tre nye kirker med skakbrætsten, så efter jeg her i 2021 har fundet sådanne sten ved først St. Brøndum Kirke og nu også Øster Hornum Kirke, så har jeg fået hentydninger om, jeg ikke burde tage mig lidt sammen og finde ”min” sten nummer tre.” fortæller Birgitte Wilsted Simonsen med et smil.

Det er i hvert fald sikkert, at flere himmerlandske kirker i de kommende måneder vil få besøg af naturformidleren i jagten på nye ”skakbræt-sten”.

Hvorfor ”skakbrætstenene” i sin tid er blevet indmuret i kirkernes murværk er fortsat et mysterium, ligesom historikerne fortsat leder efter en forklaring på, hvorfor skakbrætstenene udelukkende findes i den nordlige del af Danmark og i et sammenhængende område i Tyskland og Polen.