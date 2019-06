O-løbere tog guld på flere bane

REBILD: Ved de nordjyske mesterskaber i stafet-orientering, der fandt sted Kr. himmelfartsdag i Vesterris ved Aalestrup, tog Rold Skov Orienteringsklub for sig af medaljerne ved at vinde guld på flere baner og endda med flere anden- og tredjepladser.

I klassen FRI vandt Louise Søe Christiansen, Ida Tornby Stender og faderen Mogens Tornby Stender. Bare 17 sekunder efter besatte Maria Giltoft, Anton Giltoft og Mette Kappel Jensen andenpladsen, mens Ida Byskov Scheel, Marie Byskov Scheel og Sannie Ebert Svenningsen tog fjerdepladsen.

I dameklassen, som spænder over aldersgruppen 17-49 år, vandt Ida Riis Madsen, Signe Veggerby Jensen og Hanne Veggerby guld.

I klassen for drenge og piger på 15-16 år strøg Mathilde Andersen-Otte, Anna Harbo Flyvbjerg og Silja Ebert Svenningsen fra Rold Skov OK ind på en guldmedaljeplads..

Og endelig var klubben også i front i den alleryngste klasse for drenge og piger under 12 år, hvor Mathilde Bobach, Ida Søe Christiansen og Andrea Ebert Svenningsen vandt guld, mens Mathilde Riis Madsen, Aksel Kappel Jensen og Gry Gammelmark tog tredjepladsen og dermed bronzemedaljerne. Sofie Tornby Stender, Kristian Veggerby Jensen og Asta Kappel Jensen blev nummer fire, og Sara Byskov Scheel, Liv Gammelmark og Selma Gammelmark nummer fem.

- Det målrettede arbejde med ungdomsløbere har vist sig succesfuldt. Førhen var vi næsten ikke til at finde på resultatlisterne, men nu står vi øverst og er formentlig Nordjyllands mest aktive klub med en lang række tilbud og aktiviteter på kalenderen året rundt, siger Ole Jensen, formand for Rold Skov OK.

Ungdomslederne Anne og Jakob Madsen glædede sig også over de flotte resultater. Parret har været med hele vejen, først som aktive forældre og gennem det seneste års tid som ungdomsledere.

Ungdomsafdelingen tæller op imod 35-40 børn og unge.