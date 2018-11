O-klub vil bygge et nyt klubhus

SKØRPING: Rold Skov Orienteringsklub runder snart medlem nummer 200 og lider derfor i stigende grad af pladsmangel.

Behovet for både større og bedre klubfaciliteter blev derfor et af de store emner på det årlige klubeftersyn forleden.

Klubben holder under ydmyge kår til i det lille sorte klubhus på Mosevej 2 neden for og lige nord for plejehjemmet i Skørping.

Det er en cirka 25 kvadratmeter lille og nedslidt hytte, der stammer tilbage fra 1930’erne. Huset blev sidenhen anvendt som base for den lille gruppe soldater, som i skiftende små vagtgrupper skulle passe på våbendepoterne inde i Rold Skov, da verdenskrigen var afsluttet i 1945.

Klubben har et banner spændt ud på forsiden af klubhuset.

- Vi plejer at lave sjov med, at banneret er med til at holde sammen på huset. Men vi er altså nået dertil, at vi ikke længere kan være i huset, der dybest set også er både helt utidssvarende efter nutidens krav til klubfaciliteter, men også i så faldefærdig en stand, at det må betegnes som udtjent. Sidstnævnte på trods af, at klubben med lidt hjælp fra kommunen selv maler og vedligeholder huset så godt, man kan, siger formand Ole Jensen

Mulighederne er blevet grundigt belyst af et klubhusudvalg, der er sammensat af medlemmer med kompetencer inden for byggeri og projektudvikling.

Udvalget har peget på såvel muligheden for at leje egnede faciliteter, at udvikle et nyt klubhus i samarbejde med en ejendomsbesidder og muligheden for selv at bygge nyt.

- Vi har nu valgt at fokusere på at bygge nyt i eget regi. Men for at det kan lade sig gøre, står det helt klart, at vi er nødt til at have hjælp fra især Rebild Kommune, forskellige fonde og andre, der vil støtte udviklingen af vores klub, for at få sammenhæng i økonomien. Som noget helt unikt producerer klubben reelt sit eget idrætsanlæg gennem tegning af de præcise orienteringskort. Så blandt andet i lyset af, at vi ikke belaster kommunens budget med anlæg og drift af boldbaner og idrætshaller, håber vi, at man vil tage godt imod vores planer om en nyt klubhus, siger Ole Jensen.