Nytårskur aflyst i fjordkommunen

Erhvervslivet i fjordkommunen må ved årsskiftet skyde en hvid pil efter kransekage, bobler og hyggeligt samvær.

Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune har nemlig besluttet at aflyse den traditionelle nytårskur for erhvervslivet, som ellers skulle løbe af stablen i Hobro Idrætscenter straks i det nye år.

Det sker som en konsekvens af den fortsatte spredning af coronavirus, som gør det uforsvarligt at samle hundredevis af mennesker.

Ifølge borgmester Mogens Jespersen er det ærgerligt, at kommunen og erhvervsrådet er nødt til at trække stikket på erhvervslivets nytårskur, som i løbet af ganske få år er blevet et sandt tilløbsstykke.

- Corona har sat vores erhvervsliv under et gevaldigt pres, og der er behov for, at vi står sammen om at holde hånden under vores virksomheder og beskæftigelsen i vores kommune.

- Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan mødes og udveksle synspunkter og ideer til, hvordan vi bedst muligt kommer igennem krisen, siger borgmesteren.

Her i starten af 2020 samledes godt 250 erhvervsfolk til nytårskuren for at få faglige indspark og netværke med hinanden.

- Med nytårskuren giver vi vores erhvervsliv et velfortjent klap på skulderen. Vi hylder den unikke entreprenørånd og store virkelyst, som skaber vækst og arbejdspladser og sætter brød på bordet hos os, der bor, lever og arbejder i Mariagerfjord Kommune. Desuden lytter vi intenst til erhvervslivets ønsker og behov, siger Mogens Jespersen.

I Mariagerfjord Erhvervsråd ærgrer man sig også over, at Covid-19 har kuldsejlet nytårskuren.

- Lige nu er vi særligt opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe vores lokale virksomheder. Nogle mangler simpelthen omsætning og har røde tal på bundlinjen, mens andre mangler arbejdskraft på grund af den aktuelle nedlukning af de syv nordjyske kommuner, siger erhvervschefen.

Selvom covid-19 har stukket en kæp i hjulet for mange virksomheder er hjælpen ifølge erhvervschefen nær.

- Vi er klar til at bistå virksomhederne med råd og vejledning, så vi kan hjælpe dem med at finde løsninger i det daglige.

- Vi har også fokus på at sprede de gode erfaringer fra de virksomheder, som har benyttet corona-krisen til at finde nye måder til at få gang i hjulene, siger erhvervschef Michael Christiansen.

Mariagerfjord Kommune og erhvervsrådet ser i øvrigt frem til igen at kunne invitere erhvervslivet til nytårskur i 2022.

I denne omgang bliver det i stedet til en alternativ nytårshilsen til virksomhederne.