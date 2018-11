Nyt samlingstelt til De Gule Spejdere

ROLD: De Gule Spejdere, Rold Skov Gruppe, har fået 23.000 kr. fra Spar Nord Fonden. Penge, der skal gå til et nyt samlingstelt, som kan rumme hele spejdergruppen.

Det gamle, trofaste telt har tjent gruppen godt, og har været vidne til lidt af hvert - lige fra havregrødsdyster til førstehjælpsundervisning og ildtændingskonkurrencer. Mange hyggelige stunder er tilbragt i teltet, når regnen har dundret mod teltdugen, og verden har været ved at sejle væk udenfor.

De Gule Spejdere, Rold Skov Gruppe, er derfor glade for, at de nu har fået mulighed for at sende det efterhånden godt slidte telt på pension og anskaffe et nyt, der forhåbentligt vil blive vidne til lige så mange fantastiske stunder blandt friske spejdere.

Fra Rold Skov Gruppe skal der derfor lyde en stor tak til Spar Nord Fonden for deres bidrag.