Nyt samarbejde for Terndrup Taxa

TERNDRUP: Terndrup Taxa har indgået samarbejde med Danmarks største taxiselskab Dantaxi 4x48.

Ejer af Terndrup Taxa Kenny Thygesen sætter ord på, hvorfor han har valgt at indgå samarbejde med Dantaxi 4x48:

- Hvis vi fortsat skal kunne drive en anstændig forretning og tilbyde en god taxiservice til vores kunder, er løsningen at indgå i en større sammenhæng.

- Vi skal samarbejde på tværs af byerne i Nordjylland, udnytte vores fælles kapacitet og derigennem skabe nye synergier. Hvis jeg har kørt en kunde til Aalborg, har jeg tidligere måtte køre tom tilbage. Ved at samarbejde med kollagerne kan jeg nu få kunder med retur. Flere kilometer med kunder i vognen giver bedre taxibetjening, en god økonomi for vognmanden, og så er det er til gavn for miljøet.

Selvom Kenny Thygesen ser frem til aftalen, er der samtidigt lidt vemodigt for den erfarne vognmand, at del af de funktioner, der tidligere blev varetaget lokalt, nu skal passes andetsteds:

- Jeg vil da gøre mit til, at den nære kontakt til kunderne ikke forsvinder. Vi har mistet kørsel de senere år, og derfor ser jeg ikke noget reelt alternativt til denne aftale, som vil betyde en styrkelse af Terndrup Taxa, påpeger Kenny Thygesen.

Terndrup Taxa er en del af Terndrup Taxa og Minibusser. Terndrup Taxa & Turistbusser A/S er et af Nordjyllands største transportselskaber og beskæftiger 170 medarbejdere Hovedkontoret er beliggende i Terndrup i Østhimmerland. Selskabet har afdelinger i Viborg og Frederikshavn. Selskabet er grundlagt i 1983 og ejes af Kenny Thygesen. Selskabet taxi-afdeling råder over 13 taxier.