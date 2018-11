Nyt partnerskab i Terndrup

TERNDRUP: Dansk El & Energi i Terndrup blev etableret i 2011 af Kim Neumann Sørensen som netop har indgået partnerskab med sin gamle studiekammeret Thomas Søgaard, der indtrådte i virksomheden 1. oktober 2018.

Denne sammenfletning af gammelt venskab, el-tekniske kompetencer og erfaring fra en branche i rivende udvikling danner rammen til en unik, dynamisk og innovativ tilgang til energirigtige tiltag og projektering af el- og teknikløsninger – og samtidig giver et friskt pust til branchen.

Kim Neumann Sørensen har i forvejen mange års erfaring og kompetencer inden for rådgiverbranchen.

Med tilførslen af de kompetencer og erfaringer, som Thomas bringer med sig ind i firmaet, der blandt andet består af koordinering og ledelse af tekniske områder fra entreprenørbranchen, er scenen sat for et succesfuldt og værdiskabende samarbejde mellem en dynamisk duo med stor viden og kunnen indenfor el- og energibranchen. Men det interessante i denne sammenhæng er ikke kun den store erfaring og de specielle kompetencer de to herrer tilsammen har, men også deres fælles syn på fremtiden i teknik-branchen og hvordan man sikrer et vellykket projekt – fra vugge til grav.

Hos Dansk El & Energi er den indledende forventningsafstemning med kunden det essentielle omdrejningspunkt i ethvert projekt:

- Vi lægger ekstremt stor vægt på at forventningsafstemme ordentligt med kunden inden vi går i gang. Samtidig følger vi processen fra start til slut og sikrer at forventningerne bliver indfriet. Vi har øjne på hele processen og hjælper kunden trygt igennem processen – lige fra det indledende møde til det færdige projekt, fortæller Kim Neumann Sørensen.

Kim og Thomas ser det som en stor force at forene rådgiverbranchen og entreprenørbranchen:

- Vi har et indgående kendskab til hinanden. Selvfølgelig kan der være lidt erfaringsudveksling frem og tilbage om hvordan man ”plejer at gøre tingene” i de to forskellige brancher, men da vi begge har fokus rettet mod, at processerne skal være værdiskabende for kunden, oplever vi at vores forskelligheder kun er en force. Endvidere kender vi hinanden, er trygge og har respekt for hinandens kompetencer – til gavn i arbejdet for vores kunder, udtaler Thomas Søgaard.

Den lille virksomhed prioriterer desuden højt, at være med til at sikre kvaliteten, bidrage med den røde tråd og fremfor alt være med til at energioptimere og opbygge energirigtige tiltag – for på den måde at være med til at fremme bæredygtighed og miljøvenlighed, herunder commissioning.

- Vi følger byggeriet gennem hele processen og er med kunden gennem hele byggeriet. Det er sammenslutningen af vores fælles erfaringer og kompetencer der gør dette muligt, afslutter Kim Neumann Sørensen.